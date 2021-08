Prosegue la 'tangenzialina'

Proseguono senza sosta i lavori della tangenziale sul territorio di Bernate Ticino. La realizzazione della strada esterna al paese, che permetterà di togliere traffico dal centro abitato, ha raggiunto circa il 70% dei lavori. Gli ultimi interventi effettuati sono stati il posizionamento dello strato di base della pavimentazione stradale, dei pali d’illuminazione pubblica, le barriere di protezione della pista ciclabile e infine il collocamento di alcuni tratti di guard-rail. Inoltre è stata effettuata la completa pulizia e riverniciatura del ponte nord, lo storico ponte ad arco, e le prove carico dinamica su entrambi i ponti nord e sud. L’Amministrazione comunale ha inoltre confermato che i lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma definito e che a breve si potranno avere informazioni certe riguardo i tempi conclusivi.

