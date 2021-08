Maia Monaco in prima squadra

Futura Volley: la new entry è costituita da un giovanissimo talento, biancorosso sin dagli esordi, la cui crescita e dedizione vengono così premiati.

Si allarga ancora la rosa della Futura Volley Giovani che nella stagione 2021/22 parteciperà per la terza volta al campionato di Serie A2! la new entry è costituita da un giovanissimo talento, biancorosso sin dagli esordi, la cui crescita e dedizione vengono così premiati: il quarto centrale a disposizione di coach Lucchini sarà infatti Maia Carlotta Monaco!

Maia è nella fase centrale del suo periodo da teenager (ha compiuto 15 anni il 12 Luglio scorso) ma è già cresciuta in altezza sino agli attuali 185 centimetri; il suo esordio nella pallavolo è avvenuto all’età di 7 anni proprio con la maglia della Futura Volley Giovani. Il club biancorosso, escluse le annate 2016/17 a Turate e 2017/18 alla Pro Patria (condita dal terzo posto provinciale sia in Under 12 che in Under 13), è sempre stato una costante nella ancor breve carriera di Monaco: rientrata alla base nel 2018/19 coglie immediatamente il primo posto nel torneo provinciale Under 13, venendo poi convocata alle Kinderiadi 2019 dove conquista il secondo posto Under 14 con la selezione della provincia di Varese. Nella stagione successiva Maia esordisce in Prima Divisione oltre agli impegni in Under 14 e Under 16; è il 2020/21, però, ad essere ricco di grandi risultati di squadra ed individuali. Se il torneo provinciale Under 15 viene chiuso al secondo posto, i primi appuntamenti con la maglia azzurra sono esaltanti: oro con l’Italia al Torneo Wevza di Chiavenna, riservato alle atlete Under 16, e argento all’Europeo di categoria nello scorso Luglio, dove Monaco viene insignita quale miglior centrale della manifestazione. Un’annata strepitosa che si conclude quindi con l’ingresso in prima squadra, impegno che si andrà a sommare a quelli già previsti con le Under biancorosse.

Esprimiamo dunque un grande “in bocca al lupo” ad una giovane atleta che sta tenendo alta la bandiera della Futura!

