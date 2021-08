Via alla vendemmia

Al via la vendemmia 2021 in Lombardia con la raccolta del primo grappolo di uva in Franciacorta.

Al via la vendemmia 2021 in Lombardia con la raccolta del primo grappolo di uva in Franciacorta che, come da tradizione, inaugura l’entrata nel vivo delle operazioni in campo in tutta la regione. L’appuntamento è per lunedì 16 agosto, dalle 9.30, nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, in provincia di Brescia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro