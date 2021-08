Ferragosto alla Bramasole

Un ferragosto tra natura e tradizione immersi nella splendida cornice della Tenuta Bramasole a Inveruno.

Un ferragosto tra natura e tradizione immersi nella splendida cornice della Tenuta Bramasole a Inveruno. La splendida realtà inverunese apre le porte del loro mondo per un pranzo di ferragosto unico. Prodotti locali di alta qualità, uniti sapientemente per creare piatti dal sapore tradizionale, ma con uno sguardo all’innovazione. Ad aprire le danze saranno diversi antipasti, risultato perfetto dell’unione tra sapori autentici del nostro territorio e uno sguardo all’innovazione, seguiranno poi due primi piatti che trasporteranno i clienti direttamente nella bellissima Napoli per poi risalire verso la città eterna. Terminati i primi a far da protagonista sarà il fuoco delle griglie con specialità tipiche della nostra Italia. Un menù ricco e vario, capace di soddisfare tutti i gusti.

E’ consigliata la prenotazione al numero 3278621035

