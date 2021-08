Efficientamento energetico scuole

Sul piatto è stato messo un importo di 52 mila euro. La giunta del sindaco Moreno Agolli spinge con decisione sull'efficientamento energetico delle scuole.

Sul piatto è stato messo un importo di 52 mila euro. La giunta del sindaco Moreno Agolli spinge con decisione sull'efficientamento energetico delle scuole dell'infanzia 'Girola' e delle primarie 'Aldo Moro' e 'Silvio Pellico' di Arluno. E intende dare fiato all'operazione installando un sistema di gestione e controllo che ha nome 'Building automation e control system'. Recentemente l'Amministrazione comunale ha dato l'imprimatur al progetto definitivo. Questo intervento, spiega il Comune tra le pieghe della delibera, "Consentirà all'impianto termico di rispondere in modo automatico e in tempo reale alle necessità dell'edificio garantendo un miglioramento del comfort all'interno degli ambienti e una riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambiente e dei costi". Insomma, un valore aggiunto tanto sul piano ecologico che su quello economico. L'intervento sarà peraltro realizzato grazie ai fondi messi a disposizione del comune pari a 180 mila euro nell'ambito delle misure per il sostegno all'emergenza Covid da parte del Governo centrale.

