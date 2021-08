Giunta ormai alla sua tredicesima edizione, la grigliata è un’occasione ricreativa e aggregativa importante per tutti. Iscrizioni entro oggi!

L’Amministrazione Comunale di Bernate, in collaborazione con il Gruppo Pensionati, invita la cittadinanza alla consueta Grigliata di ferragosto. Giunta ormai alla sua tredicesima edizione, la grigliata è un’occasione ricreativa e aggregativa importante per tutti coloro che rimangono in paese, ma non vogliono rinunciare ad un momento di festa.

L’evento, organizzato all’aperto e nel pieno rispetto delle normative anti contagio, si svolgerà presso il parco ‘Poldo Gasparotto’ a Casate e accoglierà un massimo di 70 partecipanti. Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 10 agosto presso gli uffici comunali o il Bar Bottazzi (versando la quota di partecipazione). In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso l’Oratorio femminile di Casate.

