"Le Syndrome d'Archibald"

1.212 corti ricevuti, di cui 686 ammessi alla preselezione: dalla finzione all'animazione, dal documentario al mockumentary, videoclip, cinema sperimentale, videoarte, spot pubblicitari e molto altro ancora. Sono questi alcuni dei dati salienti della ventunesima edizione di Malescorto, il festival di cortometraggi appena conclusosi a Malesco, in Valle Vigezzo.

Il pubblico che anche quest'anno ha seguito fedelmente le serate di proiezione del festival vigezzino ha potuto vivere un vero e proprio giro del mondo, dall'Africa all'Asia, dall'Europa all'Oceania. Ben 61 paesi del mondo sono stati rappresentati e si sono idealmente riuniti nel piccolo borgo di Malesco: la ventunesima edizione di Malescorto (sostenuta da Regione Piemonte, Ente Parco Nazionale Val Grande, Fondazione Comunitaria del VCO, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO, Associazione Musei dell’Ossola e Centro Servizi per il Territorio Novara-Vco) è stata molto apprezzata dal pubblico, numeroso fin dalla prima giornata, sia online che in presenza.

Il Cinema Comunale di Malesco ha ospitato dal 27 al 30 luglio, ogni sera, le proiezioni dei cortometraggi della Selezione Ufficiale. Sabato 31 luglio, nell'ambito della giornata conclusiva, il pubblico ha potuto fare una full immersion, visionando su grande schermo i cortometraggi vincitori.

Ha riscosso successo anche l'iniziativa Malesco si presenta, tanto che gli organizzatori hanno deciso di prorogarla fino a sabato 7 agosto. Gli esercizi e le associazioni aderenti all'iniziativa offrono al pubblico del Festival alcune proposte speciali, nuove ed originali. Grazie ad un concorso a premi, i fortunati vincitori avranno la possibilità di aggiudicarsi buoni sconto, biglietti della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, sedute benessere, gadget “Malescorto”, libri, pubblicazioni, prodotti del territorio, cene, ingressi in strutture museali e ricreative e molto altro. Malesco si presenta è realizzata grazie a numerosi esercenti di Malesco, Finero e Zornasco e di alcuni partner del territorio.

