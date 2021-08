Uniti nell'emergenza Covid

Insieme, per una volta. Maggioranza e opposizione in un unico coro. Obiettivo, sostenere con iniziative concrete la popolazione alle prese con l'emergenza Covid.

Insieme, per una volta. Maggioranza e opposizione in un unico coro. Obiettivo, sostenere in modo efficace e con iniziative concrete la popolazione alle prese con l'emergenza Covid. Le forze politiche arlunesi presenti in consiglio comunale hanno affidato la loro identità di intenti a un fitto comunicato: "L'emergenza pandemica Sars Cov 2 - si legge - e il suo perdurare da oltre diciotto mesi ha avuto un impatto negativo sulle condizioni di vita di molti nostri concittadini, i suoi effetti riguardano diversi aspetti della nostra esistenza come la salute, in senso olistico, la socialità, il lavoro, l'economia e hanno creato un complessivo clima di incertezza che solo nelle ultime settimane è sembrato a tratti mutare grazie allo sviluppo della campagna vaccinale". Fin qui la considerazione di carattere generale, poi l'attenzione si sposta sulle misure prese a vantaggio della cittadinanza che muovono un importo di circa 400 mila euro. L'elenco si apre con il bando straordinario per contributo covid sostegno al reddito per gli arlunesi che abbiano visto diminuire in modo significativo le loro risorse economiche e abbiano un Isee inferiore a 32 mila euro. Si parla poi di ampliamento dei contributi economici ordinari destinati "Ai cittadini in grave difficoltà economica che hanno subito un peggioramento a causa della situazione pandemica". Il terzo sostegno si chiama 'Bonus infanzia e adolescenza' e mira a garantire "La parziale copertura dei costi sostenuti dalle famiglie arlunesi con un Isee inferiore a 32 mila euro per la partecipazione dei figli a esperienze educative estive nel 2021 e per l'acquisto di Pc e tablet quali strumenti necessari per gestire l'esperienza di didattica a distanza durante tutta l'emergenza pandemica". Altre voci riguardano la riduzione dell'importo della Tari per imprese a attività "Che hanno subito periodi di chiusura a causa dell'emergenza" e "Fondo attivo e mutuo per le microimprese", candidato a essere prezioso ossigeno per commercianti e piccola realtà imprenditoriali "Attraverso un contributo a fondo perduto destinato alla parziale copertura dei costi fissi di locazione e mutuo". L'Amministrazione comunale del sindaco Moreno Agolli ha voluto ringraziare l'intero consiglio comunale "Per il percorso svolto, nella consapevolezza che, lavorando insieme, è possibile accompagnare la nostra città in un presente capace di progettare il futuro oltre la crisi".

