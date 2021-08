Ai 'Draghi' il torneo Avis

Un vero e proprio torneo, con la partecipazione di tanti giovani dei nostri paesi, promosso dai giovani di Casate presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono.

Emozioni, gol, voglia di stare insieme... un mix di festa che alcuni giovani ragazzi di Casate hanno voluto dare a questa estate 2021 con l'appassionante torne 'Avis' di calcio a 7 presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono.

Un vero e proprio torneo, con la partecipazione di tanti giovani dei nostri paesi, per tornare a divertirsi insieme dopo tanti mesi di difficoltà e 'distanze'. Una bella opportunità, in cui si è potuto anche ricordare l'importanza dell'Avis e della donazione di sangue per aiutare chi ha bisogno.

Ed ecco la classifica finale:

1° classificato: Draghi

2° classificato: AC Rasoterra

3° classificato: Sbocca Juniors

4° classificato: AVIS

Finale decisa ai calci di rigore dopo l'1 a 1 dei tempi regolamentari, parata decisiva di colui che poi sarà nominato miglior portiere del torneo: Filippo Negrini. Miglior marcatore: Matteo Deciuceis

