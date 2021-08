Il 'dottore' ai saluti

Valentino Rossi ha annunciato, proprio nelle scorse ore, il suo ritiro a fine stagione. Il nove volte campione del mondo si ferma. Una leggenda che ha fatto sognare tutti.

Il campione che ha fatto esultare, emozionare e divertire tifosi e appassionati non solo d'Italia, ma più in generale del mondo intero. Il 'dottore' come era soprannominato, lui e soltanto lui, Valentino Rossi, nove titoli in bacheca, un passato e un presente costellato di successi, traguardi e riconoscimenti. E un futuro che, adesso, dovrà scrivere da nuovo. Già, perché per Vale è arrivato il momento. L'annuncio, proprio nelle scorse ore: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione. Una scelta difficile, dura immaginare che non correrò più e la mia vita cambierà. Tutto quello che ho vissuto, però, è stato indimenticabile". Addio, insomma, alle corse. Addio alla moto GP, la sua casa, laddove era arrivato ragazzino e dove è diventato uomo e uno dei grandi piloti. Una vera leggenda vivente, lo sportivo che ha lasciato un segno indelebile e che per oltre 20 anni di carriera ha fatto sognare generazioni differenti.

