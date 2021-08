Controllato un veicolo: trovata droga

Lo scorso pomeriggio, durante un normale servizio di controllo del territorio una pattuglia della Polizia locale di Castano Primo e Nosate procedeva al controllo di un autoveicolo sulla via Matteotti. Notato da subito l’atteggiamento nervoso di uno degli occupanti, i poliziotti locali approfondivano il controllo di polizia e rinvenivano cosi, debitamente occultati vari involucri di sostanza stupefacente di diversa tipologia. Questi fatti reagire tramite appositi narco test davano esito positivo alla cocaina, all’eroina ed hashish, per un totale di oltre 10 grammi. Il soggetto, italiano e con specifici precedenti, veniva così accompagnato presso gli uffici di piazza Mazzini, dove gli venivano contestate le violazioni imposte dal testo unico sugli stupefacenti di cui al DPR 309 del 1990, nonché veniva sequestrata la sostanza stupefacente procedendo altresì a segnalare la persona alla competente Prefettura.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro