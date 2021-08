Migliori... di che!

"Saremo migliori", dicevamo. "Ne usciremo diversi", ripetevamo. Sì certo, forse così è stato nei mesi che ci siamo trovati chiusi in casa, ma poi...

"Saremo migliori", dicevamo. "Ne usciremo diversi", ripetevamo. Sì certo, forse così è stato nei mesi che ci siamo trovati chiusi in casa (i tanti messaggi di speranza, solidarietà e vicinanza appesi ai balconi, postati sui social oppure anche a parole), ma poi... Beh, poi, il tempo di riprenderci in parte la nostra quotidianità, ed ecco che, invece, di compiere un passo in avanti, ne abbiamo fatti due indietro. Mai come oggi, o meglio soprattutto oggi, sembra di essere, infatti, al cosiddetto "tutti contro tutti". Prima, insomma, sono state le critiche, i dubbi e le prese di posizione (in qualche caso, purtroppo, portate all'eccesso) sulla veridicità o meno del virus e tra quanti sostenevano l'una o l'altra tesi; quindi sono arrivati i vaccini e via che sono ripartiti i due schieramenti (pro e contro), di nuovo con le polemiche, i confronti (spesso fin troppo accesi) e, in molti casi, anche gli insulti e veri e propri attacchi. Dovevamo e dobbiamo combattere la battaglia o la guerra, come l'abbiamo chiamata, al Covid-19, mentre, alla fine, stiamo battagliando tra di noi, sindacando, rimproverandoci e prendendoci, addirittura, a male parole (per non dire oltre, come è capitato in alcune situazioni) quando le opinioni e i pareri sono differenti. E meno male avremmo dovuto uscirne, appunto, migliori...

