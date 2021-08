Di nuovo 'Festa della birra'

2-5 settembre: torna ad Arconate, nella tensostruttura coperta del campo sportivo, la 'Festa della birra', ovviamente con alcune importanti e fondamentali misure per l'emergenza Covid (ossia ingresso solo con il 'green pass'). E, allora, pronti a ritrovarsi; si comincerà, infatti, giovedì 2 con 'Merqury Legacy' (tributo ai Queen), mentre venerdì 3 sarà la volta di 'Ligashow' (tributo a Ligabue), ancora sabato 4 ecco 'Urlo Band' e, infine, domenica 5 toccherà a 'Sugar Live' (tributo a Zucchero). La cena, poi, partirà dalle 19.30, con i concerti live che inizieranno, invece, alle 21.30. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, panino con salamella, hamburger, hot-dog, pulled-pork, patatine fritte, verdure grigliate e tomino alla piastra; servizio al tavolo e angolo cocktail. Le prenotazioni si potranno effettuare dal 19 agosto su www.arconate.org o al numero di cellulare 331/2329107 (whatsapp h24; chiamate dalle 14 alle 18).

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro