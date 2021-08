Lavori in via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nuova asfaltatura da una parte, posa di segnaletica stradale per attraversamenti ciclabili e pedonali dall'altra. Via Carlo Alberto dalla Chiesa a San Giorgio su Legnano è rientrata con decisione nell'attenzione della giunta comunale del sindaco Walter Cecchin che ha deciso di sottoporla a un'iniezione di irrobustimento.

Nuova asfaltatura da una parte, posa di segnaletica stradale per attraversamenti ciclabili e pedonali dall'altra. Via Carlo Alberto dalla Chiesa a San Giorgio su Legnano è rientrata con decisione nell'attenzione della giunta comunale del sindaco Walter Cecchin che ha deciso di sottoporla a un'iniezione di irrobustimento. Per dare fiato ai lavori è stato messo in campo uno stanziamento di 22.568,55 euro. La necessità di intervenire muove da una considerazione di base sulle condizioni del manto stradale l'intervento sul quale è, si legge nella determina di adozione, "Contestuale all'intervento di realizzazione della pista ciclabile, in modo da intervenire in un unico momento con le manomissioni stradali e la cantierizzazione dei lavori al fine di arrecare un disagio meno prolungato nel tempo ai residenti e comunque ai fruitori della strada". I lavori saranno eseguiti dalla ditta Guerini che è già designata per realizzare l'opera della pista ciclabile "Condizione - spiega ancora la determina - che garantisce un'esecuzione continuativa e coordinata degli interventi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro