Violate misure anti-Covid

In tempi di emergenza Covid, vi è ancora chi continua a essere refrattario a misure che vanno a beneficio di tutti come uso delle mascherine, distanziamenti e divieto di assembramenti. E' accaduto anche sotto il cielo di Parabiago dove, l'altro giorno, era stato organizzato un torneo di calcio a quattro, una festa di compleanno e una distribuzione di generi alimentari sotto un gazebo. Appuntamenti che hanno indotto il sindaco Raffaele Cucchi e la Polizia Locale a dover intervenire per bloccare tutto. E questo perchè tali eventi, ha precisato il primo cittadino, erano "In completa violazione delle misure anticovid". A organizzare una manifestazione che coinvolgeva circa duecento persone è stato un gruppo di peruviani nella zona della chiesa della Madonna Dio 'l sa. Cucchi, dal canto suo, ha commentato lapidario e amareggiato: "Non si possono fare queste cose".

