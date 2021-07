Segnaletica turistica MAB

Segnaletica turistica al Comune di Vanzaghello. "La presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino ci ha consegnato la segnaletica turistica di appartenenza al MAB".

Segnaletica turistica al Comune di Vanzaghello. "La presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Cristina Chiappa, ci ha consegnato la segnaletica turistica di appartenenza al MAB Unesco, indicativa del prezioso riconoscimento ricevuto nel 2018 da parte dell’UNESCO nell’ambito del programma 'Man and Biosphere' (MAB) - scrivono dal Comune - Un’occasione per accrescere la consapevolezza di vivere in un territorio le cui caratteristiche sono riconosciute a livello internazionale. La rete mondiale delle Riserve della Biosfera comprende 714 Riserve MAB distribuite in 129 Paesi del Pianeta, di cui 19 si trovano in Italia. Le Riserve della Biosfera sono veri e propri laboratori permanenti di sviluppo sostenibile, riconosciuti per la capacità di far convivere in maniera armoniosa le attività umane con l’ecosistema naturale. Siamo orgogliosi di far parte di questo territorio; impariamo a rispettarlo ogni giorno, anche con piccoli gesti che possano fare la differenza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro