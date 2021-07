Asfaltature notturne

La prossima settimana a Legnano sono in programma lavori di asfaltatura in tre punti della viabilità cittadina che richiedono interventi in orario notturno.

La prossima settimana sono in programma lavori di asfaltatura in tre punti della viabilità cittadina che, per la loro strategicità, richiedono interventi in orario notturno. Il primo è la rotatoria fra il Sempione e viale Cadorna dove, dalle 20 di mercoledì 4 agosto alle 6 di giovedì 5 agosto e dalle 20 di giovedì alle 6 di venerdì 6 agosto, sarà vietato circolare in viale Cadorna nel tratto compreso tra via Colli di Sant’Erasmo e corso Sempione in direzione Sempione e in viale Toselli nel tratto fra via Strobino e corso Sempione verso quest’ultimo. Il secondo, sulla Saronnese, è l’innesto dell’A8 (svincolo di Castellanza) in direzione Milano, che sarà chiuso dalle 20 di venerdì 6 agosto alle 6 di sabato 7 agosto. Il terzo è il tratto di via per Busto compreso fra il sottopasso di via XXIX Maggio e via per Castellanza dove sarà istituito un senso unico alternato dalle 20 di venerdì 6 agosto alle 6 di sabato 7 agosto.

Fra gli altri interventi che interesseranno strade di passaggio importanti da segnalare che, da lunedì 2 a sabato 7 agosto, la via Musazzi sarà chiusa al traffico 24h con l’eccezione dei veicoli dei residenti nel tratto compreso fra via Pontida e via Tirinnanzi per i lavori di allacciamento alla rete del teleriscaldamento. Per lavori alla fognatura sarà chiusa il 4 e 5 agosto l’intersezione tra le vie Volta e Bramante con conseguenti modifiche della viabilità: via Volta, da corso Sempione, sarà percorribile soltanto per i residenti e sarà istituito il doppio senso di percorrenza per i residenti in via Bramante nei tratti tra le vie Foscolo e Volta e Volta e Pontida.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro