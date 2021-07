Pontevecchio e Milan

L'ASD Pontevecchio ha annunciato di entrare ufficialmente a far parte di Milan Academy Scuola Calcio. Un importante e prestigioso traguardo.

Quella del 28 luglio 2021 è una data davvero da ricordare e segnare negli annali per la ASD Pontevecchio: la societá sportiva ha annunciato di entrare ufficialmente a far parte di Milan Academy Scuola Calcio. Una grande novitá che premia tutta la societá: “Nasce una prestigiosa collaborazione che porterá la societá a crescere nei prossimi anni sia dal punto di vista organizzativo che, soprattutto, da quello sportivo”. I ragazzi della ASD Pontevecchio potranno avvalersi della guida tecnica e organizzativa di professionisti del calcio giovanile. La società è nata solo 4 anni fa, il 16 giugno 2017, dalla fusione tra la AC Buscate e la Scuola Calcio Magenta 2008, acquisendo così la partecipazione con la prima squadra al campionato regionale di Prima Categoria. I colori sociali sono bianco e azzurro, come la divisa dell’US Pontevecchio degli anni ‘80/90. Da quest’anno, inoltre, la ASD Pontevecchio si aprirà anche al calcio femminile.

