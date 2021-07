'Covid, vaccini e green pass: le armi per convivere con il virus', questo il titolo del dibattito pubblico in programma venerdì ad Arconate, con il professor Massimo Galli.

'Covid, vaccini e green pass: le armi per convivere con il virus', questo il titolo del dibattito pubblico in programma venerdì 30 luglio, alle 21, a Palazzo Taverna ad Arconate. Interverrà il professor Massimo Galli, professore ordinario di malattie infettive dell'università Statale di Milano e direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale 'Sacco'. Modera l'incontro, l'assessore Francesco Colombo. I posti sono limitati, quindi verrà data precedenza a chi prenoterà all'indirizzo mail eventi [at] arconate [dot] org. Iniziativa in diretta sulla pagina Facebook del Comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro