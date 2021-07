Piccoli Comuni: sicurezza cimiteri

Regione: incrementato con 10 milioni di euro la dotazione del bando finalizzato alla messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli Comuni lombardi.

"Abbiamo incrementato con 10 milioni di euro la dotazione del bando finalizzato alla messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli Comuni lombardi, allo scopo di consentire lo scorrimento e quindi l'esaurimento della graduatoria approvata con il decreto regionale dello scorso 30 giugno 2021". Ad annunciarlo è l'assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, a seguito del via libera del consiglio regionale all'Assestamento di Bilancio. La misura, avviata con una iniziale dotazione economica di 1 milione di euro, finanzia interventi strutturali nei cimiteri da concludersi entro il 30 novembre 2021 e l'acquisto di attrezzature utili alla gestione delle sepolture. I termini per l'affidamento e la conclusione dei lavori saranno adeguati con una prossima deliberazione regionale. "Grazie a queste ulteriori risorse - spiega Sertori - sarà possibile finanziare tutti i 600 interventi proposti dai rispettivi enti locali beneficiari, per un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro". "Numeri importanti - conclude Sertori - che confermano una reale esigenza da parte degli amministratori locali che, grazie al continuo e costruttivo dialogo con i Sindaci, siamo riusciti a intercettare".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro