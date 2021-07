Fotovoltaico e sistemi di accumulo

Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 20 milioni di euro per il 'Bando Axel', misura, avviata con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, che eroga contributi a favore degli Enti locali per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

"Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 20 milioni di euro per il 'Bando Axel', misura, avviata con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, che eroga contributi a favore degli Enti locali per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo". Ad annunciarlo è l'assessore regionale a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche, Massimo Sertori, a seguito dell'approvazione dell'assestamento al bilancio in Regione Lombardia. "L'obiettivo - continua l'assessore Sertori - è quello di consentire lo scorrimento e l'esaurimento della graduatoria del bando". "Sarà così possibile ammettere al finanziamento più di 900 interventi proposti dagli Enti locali beneficiari, per un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro", conclude Sertori.

