Domenica 1° agosto si disputerà presso il Centro Ippico Etrea di Borsano la seconda riunione delle corse di addestramento in preparazione al Palio del 19 settembre.

Domenica 1° agosto si disputerà presso il Centro Ippico Etrea di Borsano la seconda riunione delle Corse di Addestramento in preparazione al Palio del 19 settembre. Si sono finora iscritti: 17 purosangue inglesi e 35 anglo-arabi (mezzosangue). Il programma prevede, oltre a numerose batterie in via di definizione un Gran Premio con 2 batterie e finale riservato ai mezzosangue. Sarà il prologo della Provaccia 2021 (17 settembre) per la quale i capitani, con decisione collegiale, hanno stabilito di affidare la difesa dei propri colori a cavalli di tipologia mezzosangue.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro