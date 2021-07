Staffetta 4x100: prima volta

Un quartetto che è già storia. E che storia! Già, perchè per la prima volta la staffetta 4x100 stile libero 'Azzurra' sale sul secondo gradino del podio alle Olimpiadi.

Un quartetto che è già storia. E che storia! Già, perchè per la prima volta la staffetta 4x100 stile libero 'Azzurra' sale sul secondo gradino del podio alle Olimpiadi di Tokyo. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, insomma, sono d'argento, per un traguardo che regala emozioni uniche e indescrivibili, non soltanto ai quattro atleti e al Team Italia, ma a tutti gli appassionati e tifosi. Al Tokyo Aquatics Centre i 'nostri' devono cedere solamente agli Stati Uniti, che vincono in 3:08.97; terza, infine, l’Australia, bronzo in 3:10.22. Si tratta della seconda medaglia della storia dopo il bronzo della 4x200 stile libero di Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004.

