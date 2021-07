Percorsi culturali e artigianato artistico

Regione Lombardia sostiene e finanzia la formazione di qualità anche nel campo della cultura e dell'artigianato artistico investendo 3 milioni di euro a favore di percorsi unici nel loro genere e che rappresentano al meglio la potenzialità.

Regione Lombardia sostiene e finanzia la formazione di qualità anche nel campo della cultura e dell'artigianato artistico investendo 3 milioni di euro a favore di percorsi unici nel loro genere e che rappresentano al meglio la potenzialità di un settore strategico. "E lo fa - come dichiara Melania Rizzoli, assessore regionale al Lavoro e Formazione - attraverso il bando 'Lombardia Plus Cultura', approvato oggi in Giunta, che finanzierà progetti che si svolgeranno tra il 2021 e il 2023". "Con questa proposta - spiega l'assessore Rizzoli - diamo uno strumento in più a tutti i nostri giovani per formarsi e per trovare opportunità stimolanti per il proprio futuro professionale. Proseguiamo lungo la strada segnata in questi anni: formazione di qualità e rapidi inserimenti nel mercato del lavoro". Tutti i soggetti accreditati alla formazione in Regione Lombardia potranno presentare i propri progetti di alta specializzazione. Si tratta di percorsi che si differenziano dall'offerta istituzionale dei percorsi IeFP, IFTS e ITS, per profili o specifiche curvature dei profili che hanno bisogno di modalità gestionali e di erogazioni più agili e flessibili. I percorsi che verranno approvati e finanziati potranno essere frequentati da tutti i cittadini maggiorenni in possesso almeno di un titolo di istruzione di secondo ciclo (diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore) e in stato di disoccupazione al momento di inizio del corso, residenti o domiciliati in Lombardia. "Negli anni - conclude l'assessore Rizzoli - abbiamo sostenuto e finanziato percorsi straordinari, nicchie di eccellenza riconosciute anche a livello internazionali e capaci di garantire ai giovani sbocchi professionali e al tessuto culturale e artigianale lombardo la possibilità di far proseguire antiche tradizioni".

