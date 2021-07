Trenta violazioni al codice della strada

Terzo fine settimana per 'Smart', il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia, messo in campo dalla Polizia locale di Legnano e cui partecipano i comandi di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Villa Cortese e Dairago.

Terzo fine settimana per 'Smart', il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia, messo in campo dalla Polizia locale di Legnano e cui partecipano i comandi di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Villa Cortese e Dairago. Nella notte di sabato 24 luglio 15 operatori di Polizia locale dei comandi di Legnano, Rescaldina, Cerro Maggiore, Dairago, Canegrate e San Giorgio su Legnano hanno effettuato controlli di polizia stradale e am-ministrativa nell’arco orario 18.00 – 1.00 nell’ambito dei rispettivi territori supportati dalla centrale operati-va di Legnano. In totale sono stati controllati 120 veicoli, con una trentina di sanzioni al codice della strada contestate, tra cui tre per mancate assicurazioni (cui è seguito il sequestro del mezzo), una decina per uso di cellulari alla guida e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Sono stati un centinaio i test alcolemici effettuati, che hanno portato ad accertare un solo positivo, e 6 i test antidroga, tutti negativi. Nel corso della serata gli operatori delle diverse polizie locali hanno garantito, inoltre, servizi di presidio in occasione degli eventi estivi organizzati dalle Amministrazioni comunali.

