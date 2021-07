Convenzione Comune-Materna

L'asilo comunale non basta. E quindi, per soddisfare tutte le richieste di accesso al servizio al Nido provenienti dalle famiglie cittadine, l'Amministrazione comunale di Nerviano manda in campo i rinforzi. Lo fa rinnovando la convenzione con la Materna.

L'asilo comunale non basta. E quindi, per soddisfare tutte le richieste di accesso al servizio al Nido provenienti dalle famiglie cittadine, l'Amministrazione comunale di Nerviano manda in campo i rinforzi. Lo fa rinnovando la convenzione con la scuola Materna di via Villoresi. Si tratta della conferma di un'intesa che, diversamente, finirebbe di dispiegare i suoi effetti il 31 luglio. Il Comune ha deciso per quest'ulteriore stretta di mano "Stante - si legge nella delibera di adozione del provvedimento - l'ottima collaborazione intercorsa con la scuola". E così le due rette si intersecheranno anche per l'anno 2021-22 "Al fine - prosegue la delibera - di garantire il soddisfacimento del bisogno di posti nido alle famiglie residenti". L'intesa prevede anche uno stanziamento da parte del Comune di un contributo di undicimila euro.

