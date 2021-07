Parabiago: lotta all'amianto

Tra i Comuni che si sono portati a casa un robusto finanziamento figura anche lui. Nella sua "dichiarazione di guerra" all'amianto Parabiago potrà avvalersi di 90 mila euro proveniente dalla Regione.

Tra i Comuni che si sono portati a casa un robusto finanziamento figura anche lui. Nella sua "dichiarazione di guerra" all'amianto Parabiago potrà avvalersi di 90 mila euro proveniente dalla Regione. "Il Comune di Parabiago - si legge in una nota - non solo è stato ammesso al finanziamento, ma si è anche posizionato al 16o posto in graduatoria su 92 comuni partecipanti al bando regionale per l'assegnazione di contributi agli enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione". I novantamila Euro serviranno per interventi di rimozione dell'amianto nei cimiteri di Villastanza e San Lorenzo. "Il finanziamento ottenuto - sottolinea l'assessore Dario Quieti - copre i costi comunali al cento per cento, questo significa poter rimuovere l'amianto dalle tettoie dei due cimiteri cittadini , ma soprattutto ci permette di intervenire con lavori di rifacimento senza attingere dalle casse comunali". Per il comune, quindi, un intervento a costo zero a beneficio del territorio. Il prossimo passo nella rimozione dell'amianto, precisa altresì Quieti, riguarderà la tettoia del campo sportivo Rancilio". Soddisfatto anche il sindaco Raffaele Cucchi: "La Regione dimostra responsabilità e sa mettersi dalla parte del territorio, perché alcune azioni importanti di salvaguardia della salute pubblica e ambientale divengono possibili solo con interventi di questo tipo". Cucchi non manca di ringraziare anche gli uffici per il supporto fornito nell'operazione evidenziando che "Quando si tratta di partecipare a bandi così, sono sempre all'altezza di progetti che vengono finanziati".

