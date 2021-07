Santa Caterina e rotonda via Milano: lavori

Lunedì 26 luglio apre un cantiere sulla zona centrale di Legnano, quello che riguarderà un tratto della via Santa Caterina e la rotatoria di via Milano.

Lunedì 26 luglio apre un cantiere con un impatto importante sulla zona centrale di Legnano, quello che riguarderà un tratto della via Santa Caterina e la rotatoria di via Milano. Via Santa Caterina, che sarà interessata da asfaltatura nel tratto compreso fra via Milano e via Montenevoso, sarà a senso unico esclusivamente per residenti e autobus in direzione via Montenevoso. Per consentire i lavori di fresatura, asfaltatura e sistemazione dei chiusini della rotatoria la via Milano sarà chiusa al traffico, con l’eccezione di residenti e bus, da Piazza Carroccio. Per evitare l’afflusso di traffico alla rotatoria via Calini sarà aperta esclusivamente al passaggio dei veicoli dei residenti. Le chiusure e le limitazioni al transito riguardano l’orario lavorativo, quindi dalle 7.30 alle 17.30 nelle giornate da lunedì a venerdì. In via Santa Caterina saranno anche sistemati i marciapiedi su entrambi i lati della strada e saranno ripristinate le piastrelle per il passaggio dei non vedenti a ridosso della rotatoria di via Milano danneggiate dai lavori di posa della fibra. I lavori si concluderanno venerdì 6 agosto. Con la prossima settimana cominceranno anche i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Novara che l’impresa non ha potuto iniziare questa settimana. Anche in questo caso l’intervento si concluderà entro la prima settimana di agosto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro