Franceschini (PD) si presenta

L'appuntamento è per le 18 di martedì 27 luglio alla sala civica di Garbatola. E' lì che Girolamo Alfredo Franceschini, candidato del PD alle prossime elezioni amministrative di Nerviano, ha scelto di presentarsi. Tra la gente, per svelare i punti qualificanti del suo programma. Franceschini non è esattamente una new entry nel panorama politico cittadino avendo avuto esperienze amministrative con l'ex primo cittadino Enrico Cozzi. E ora sulla sua strada troverà un altro Cozzi, che però di nome fa Massimo, l'attuale sindaco che punta a riconfermarsi. All'incontro di presentazione prenderanno parte anche Silvia Roggiani, segretaria del Partito Democratico metropolitano, e Vinicio Peluffo che detiene la stessa carica, ma a livello regionale.

