Bianca Atzei: il concerto non si fa

"A causa delle previsioni meteo che indicano la possibilità di maltempo, l'appuntamento è rinviato a data da destinarsi - spiegano i promotori".

Niente concerto di Bianca Atzei lunedì prossimo (26 luglio). "Con grande rammarico dobbiamo comunicare che, a causa delle previsioni meteo che indicano la possibilità di maltempo, l'appuntamento è rinviato a data da destinarsi - spiegano i promotori - Tale scelta è frutto di una linea di estrema prudenza. Innanzitutto in ragione dei vincoli contrattuali con l’artista, che impongono un preavviso congruo in caso di rinvio dell’esibizione. In secondo luogo a tutela dei commercianti coinvolti nell’iniziativa, al fine di evitare un possibile danno economico a causa del maltempo. Vi invitiamo a consultare il sito internet del Comune, www.arconate.org, per essere informati sulla nuova data dell’evento, che sarà resa nota appena possibile. La prenotazione effettuata non sarà più valida e andrà quindi rifatta. È davvero un peccato, visto l’impegno profuso per l’organizzazione della serata, ma ci rifaremo presto con la nuova data".

