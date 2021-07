Soccorso un capriolo

Nelle scorse ore un automobilista circolando sulla via Bachelet a Castano è rimasto coinvolto in un sinistro con un capriolo.

Allertate prontamente le forze dell'ordine è giunta dapprima la Polizia locale di Castano e Magnago, oltre alla Guardia Parco del Ticino, Carabinieri e Forestali che hanno soccorso l'animale, un maschio di capriolo adulto, che seppur ferito sembrerebbe al momento non versi in gravi condizioni. L'animale messo in sicurezza è stato così trasferito ad opera dei Carabinieri Forestali presso un centro di recupero per fauna selvatica dell'hinterland milanese.

La Polizia locale Castanese redigeva gli atti di rito circa la dinamica del sinistro, l’automobilista che riportava danni al veicolo è rimasto illeso ed ha subito soccorso il povero capriolo che sicuramente spaventato ha attraversato di corsa la sede stradale senza dare possibilità alcuna di evitarlo.

