Il Rinascimento al Castello

'Il Corpo e l’Anima, da Donatello a Michelangelo': la mostra al Castello Sforzesco di Milano. Più di 120 opere provenienti dai musei di tutto il mondo.

Più di 120 opere che arrivano dai musei di tutto il mondo. Il Rinascimento italiano che diventa l'indiscusso protagonista e lo fa in uno dei luoghi simbolo e caratteristici di Milano, il Castello Sforzesco. L'arte, insomma, che si mette in mostra ('Il Corpo e l’Anima, da Donatello a Michelangelo', questo il titolo dell'evento nato dalla collaborazione tra il museo milanese e il Louvre di Parigi e che rimarrà fino a settembre) per raccontare e raccontarsi, coinvolgendo i visitatori in un percorso di capolavori unici e bellissimi che, come detto, provengono da alcuni delle maggiori strutture museali internazionali. C'è il Louvre, certo, ma ecco, ad esempio, anche il Metropolitan Museum di New York oppure il Kunsthistorisches Museum di Vienna, passando per il Prado di Madrid e per il Museo del Bargello di Firenze, fino al Victoria and Albert Museum di Londra ed al Royal Collection di Sua Maestà Elisabetta II. E le opere, poi, andranno dai Michelangelo e dai Donatello evocati proprio dal titolo, oltre al Pollaiolo, Riccio ed altri illustri maestri che mostrano come la fioritura della scultura tra il Quattrocento e il Cinquecento sia il frutto di un lavoro corale distribuito su un territorio che si estende dal Veneto alla Toscana, toccando le corti di Mantova, Ferrara e Urbino. "Questo appuntamento è un esempio virtuoso di collaborazione internazionale ed è un nuovo segnale di come si possa ripartire proprio dall’arte e dalla cultura - ha scritto il sindaco Beppe Sala - Ne ero convinto anche prima, ma dopo averla visitata sono certo che 'Il Corpo e l’Anima' sarà la punta di diamante dell’estate cittadina, imperdibile per gli amanti della scultura, sorprendente per i turisti e per i milanesi".

