Iniziativa promossa da ANCI, per agevolare il rapporto tra cittadini ed enti pubblici, soprattutto in ottica digitale, realizzata da TIM e Maggioli. Magenta ha aderito.

SPID, App IO, Fascicolo sanitario elettronico... se queste parole non vi dicono niente o, peggio, turbano i vostri sogni perché pensate di non conoscere abbastanza tali strumenti digitali, la risposta si chiama ‘Operazione Risorgimento Digitale’. Si tratta di un’iniziativa promossa da ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - per agevolare il rapporto tra cittadini ed enti pubblici, soprattutto in ottica digitale, realizzata da TIM e Maggioli. Il Comune di Magenta ha aderito al progetto, offrendo a tutti i magentini la possibilità gratuita di frequentare dei corsi specifici su questi temi. I corsi si intitolano ‘Migliorare la vita con il digitale’ e ‘Collaborare con il digitale’. I cittadini potranno scegliere di partecipare a entrambi i corsi o a uno soltanto. Potranno scegliere gli orari che meglio si adattano alle loro esigenze (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19) ed entreranno a far parte di una classe virtuale composta da 20-25 persone per garantire la massima possibilità di interazione. Oltre alle lezioni i partecipanti avranno a disposizione contenuti multimediali, materiali scaricabili e link di approfondimento, potranno mettersi alla prova con esercitazioni pratiche, video e giochi. È possibile iscriversi al link: https://on.tim.it/scuola-internet. “Abbiamo voluto aderire al progetto 'Operazione Risorgimento Digitale' perché rappresenta un'occasione che tutti possono cogliere per migliorare le proprie competenze digitali – ha commentato il sindaco di Magenta, Chiara Calati – La tecnologia sta sempre più entrando nelle nostre vite, anche per i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Lo stesso Comune di Magenta ha avviato un processo di digitalizzazione dei propri servizi in modo da renderli più agevoli e vicini ai cittadini. È però vero che parte della popolazione ha bisogno di prendere maggiore confidenza con questi strumenti ed il progetto di Anci è un'occasione da non perdere per agevolare il rapporto tra cittadini e Amministrazione Pubblica e al tempo stesso rendere più efficace il processo di digitalizzazione”, ha concluso Calati.

