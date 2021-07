Digitalizzazione PA

Continua il processo di digitalizzazione del Comune di Legnano che dà un taglio netto alle code per ottenere i certificati grazie al rinnovamento del servizio di rilascio.

Continua il processo di digitalizzazione del Comune di Legnano che dà un taglio netto alle code per ottenere i certificati grazie al rinnovamento del servizio di rilascio di certificazioni on line. Il servizio consente al cittadino residente, o iscritto all’AIRE, di richiedere e stampare alcuni certificati di anagrafe, per sé, per i componenti della propria famiglia anagrafica e per soggetti terzi, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo senza doversi recare agli uffici comunali. I certificati sono generati ed emessi direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con relativo contrassegno elettronico (qrcode in alto a destra sul certificato) che punta all’originale conservato sui server ANPR. Grazie anche all’apposizione del sigillo digitale e per effetto delle varie normative (CAD + regole tecniche + circolare sul contrassegno elettronico) il certificato ha lo stesso valore dell’originale.

Come ottenere i certificati

1) Per ottenere l’emissione on line di un certificato in piena autonomia occorre accedere ai servizi privati del portale dei servizi on line tramite SPID o CIE, e selezionare il tipo di certificato scegliendolo dalla lista dei certificati disponibili:

Si possono richiedere i certificati di

Anagrafico di nascita

Anagrafico di morte

Anagrafico di matrimonio

di Cancellazione anagrafica

di Cittadinanza

storico di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

storico di Residenza

di stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Storico di Residenza alla data

Costi e imposta di bollo

Di norma il certificato prevede il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro, ma è possibile richiedere un certificato in carta libera specificando il motivo di esenzione previsto dalla normativa, che va indicato nel certificato stesso. Se il certificato è in bollo non è necessario acquistare la marca da bollo, ma per poterlo scaricare sarà necessario procedere direttamente dal portale al pagamento dell’ importo richiesto. Il rilascio di certificati con queste due modalità telematiche non prevede invece in alcun caso l’applicazione dei diritti di segreteria.

Tempi

Il rilascio dei certificati avviene nell’arco di pochi minuti.

Autocertificazioni

È possibile stampare, previa autenticazione, autocertificazioni on line precompilate

Sigillo Digitale – Validità legale dei certificati ANPR

Il sigillo digitale è apposto sui certificati ANPR rilasciati dal Comune di Legnano per la verifica legale del documento cartaceo firmato digitalmente. La validità legale del documento cartaceo, deriva dalla presenza di uno speciale QRCode sicuro inserito nell’area di firma del PDF. Il contenuto di questo QRCode (timbro 'Lambda') che viene aggiunto al documento garantisce il collegamento inviolabile e sicuro, tra il documento digitale firmato e la copia cartacea di questo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro