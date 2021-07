Atm: 1200 bus elettrici

Milano guarda ad un futuro sempre più 'green'. E allora ecco che Atm, metterà in circolazione, entro il 2030, ben 1200 mezzi completamente elettrici.

L'obiettivo è certamente importante e, in modo particolare, parte dal presente per un futuro che sia sempre più green. Bus completamente liberi dal gasolio. Milano e Atm, infatti, metteranno in circolazione, entro il 2030, ben 1200 mezzi elettrici. "Questo farà risparmiare 30 milioni di litri di gasolio l'anno e allo stesso tempo comporterà una riduzione delle emissioni di 75mila di tonnellate di anidride carbonica l'anno - ha scritto il sindaco Beppe Sala - Essere 'green' oggi vuol dire saper conciliare le ragioni dell'ambiente con quelle dell'economia e soprattutto con la qualità di vita delle persone. Non è una moda, ma una scelta intelligente; anzi, è l'unica scelta possibile".

