Doppietta Pogacar

Tadej Pogacar conquista il suo secondo Tour de France per due volte consecutive. Il corridore della UAE Emirates in trionfo a Parigi, da protagonista indiscusso.

"Paganini non ripete", Pogacar, invece, lo fa, eccome! Doppietta Tadej, perché il corridore 22enne della UAE Emirates ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il Tour de France. Di nuovo, ancora lui, insomma, re indiscusso con la maglia gialla addosso, là sul gradino più alto del podio di Parigi. Una vittoria straordinaria; un traguardo centrato con tanta forza, determinazione, grinta e impegno. Ma per lui non c'è solo questo primo posto: contemporaneamente, infatti, sono arrivate anche la maglia a pois degli scalatori (davanti a Poels, Vingegaard, Van Aert e Quintana) e quella bianca della classifica dei giovani. Un successo che lo consacra sempre di più tra i campioni del ciclismo con la 'C' maiuscola.

