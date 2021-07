Italvolley 'Mondiale'

Più 'Azzurro' che mai. Dl tetto d'Europa a quello anche del mondo. Dalla Nazionale italiana di calcio all'Italvolley femminile... campioni! L'Italia under 20 della pallavolo, infatti, sotto la guida di Massimo Bellano ha conquistato il titolo mondiale, battendo la 3-0 la Serbia in finale. Le 'azzurrine', a distanza di 10 anni dal successo di Lima con Marco Mencarelli, sono tornate, così, a centrare il traguardo più ambito a livello juniores. La vittoria delle ragazze di Bellano è stata la degna conclusione di un cammino fantastico che le ha viste assolute e indiscusse dominatrici della manifestazione.

