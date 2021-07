Volandia con gli 'Azzurri'

Parco e Museo del Volo e Nazionale di calcio: sabato 17 luglio, si celebreranno sia l'Italia campione del Mondo '82 sia quella che ha appena vinto l'Europeo.

L'indimenticabile urlo di Tardelli, la gioia dell'allora ct Bearzot, fino alla coppa alzata al cielo. Ma anche il gol del pareggio di Bonucci, la parata vittoria ai rigori di Donnarumma e l'abbraccio tra l'attuale commissario tecnico Roberto Mancini e Gianluca Vialli. L'Azzurro, il colore che tanto ci ha fatto e continua farci sognare, insomma, che regala emozioni uniche, fantastiche, indescrivibili; soprattutto l'Azzurro, mai come oggi, a brillare forte nel cielo sopra Volandia. Sì, perché l'apertura serale di sabato 17 luglio del Parco e Museo del Volo, alle porte di Malpensa, sarà dedicata, da una parte alla nostra Nazionale di calcio, fresca vincitrice degli Europei, dall'altra anche all'Italia che nel 1982 in Spagna ha trionfato al Mondiale. Un doppio omaggio, allora, per rivivere quei momenti che sono entrati e resteranno per sempre nella storia dell'intero Paese e di ciascuno di noi. Più precisamente, nell'anfiteatro davanti al padiglione Ala rotante, verrà posizionato un maxi schermo che proietterà prima la finale della Coppa del Mondo '82, poi quella di domenica scorsa (11 luglio) di 'Euro 2020'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro