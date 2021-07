Festa del Sacrificio in piazza mercato

Il Comune di Magenta ha individuato in piazza del mercato l’area idonea per lo svolgimento della Festa del Sacrificio, Eid al Adha, che si terrà il 20 o 21 luglio.

Il Comune di Magenta ha individuato in piazza del mercato l’area idonea per lo svolgimento della Festa del Sacrificio, Eid al Adha, che si terrà il 20 o 21 luglio prossimi. La richiesta era stata inoltrata il 21 giugno dall’associazione Moschea Abu Bakar per una ricorrenza, la seconda nel mondo islamico dopo il Ramadan, che prevede il tradizionale scambio di auguri e un breve momento di preghiera, con un afflusso stimato di circa trecento persone.

