Gigio, il migliore...

Il tuffo vincente a fermare il rigore di Saka (quello decisivo per la conquista del titolo), la coppa alzata al cielo assieme ai compagni, ma anche un altro importante e straordinario riconoscimento. Gianluigi Donnarumma (Gigio): è lui, infatti, il miglior giocatore di 'Euro 2020'; il nostro portiere, il numero 1 della Nazionale italiana sopra tutti. Solo 22 anni, però già nella storia (e che storia!), perché prima di lui soltanto altri due suoi colleghi hanno alzato un grande trofeo internazionale nel Dopoguerra: Dino Zoff (Europeo '68 e Mondiale '82) e Gigi Buffon (Campionati del Mondo 2006). Un campione, insomma, che è cresciuto tanto e che si è affermato e si sta affermando giorno dopo giorno, partita dopo partita e che saprà regalarsi e regalarci, siamo certi, nuove ed eccezionali soddisfazioni. Gigio, oggi, il migliore, in un'Italia dove le parole chiave sono state gruppo, unità, amicizia, determinazione e grinta, dentro e fuori dal campo.

