Niente 'bis' per la eNazionale

Gli 'Azzurri' del joypad non riescono a staccare il pass per i quarti di eEuro 2021, decisiva la sconfitta con l’Ucraina. Niente 'bis', dopo il successo dell'anno scorso.

Da un'Italia in trionfo, ad un'altra, purtroppo, che esce sconfitta. Non è riuscita alla eNazionale Timvision Pes, infatti, l’impresa di bissare il successo di un anno fa, quando si laureò campione d’Europa regalando alla Figc il suo primo trofeo nel mondo degli eSport. Impegnata nella fase finale di Uefa eEuro 2021 e inserita in un girone di ferro con Francia, Israele e Ucraina, la squadra 'Azzurra' composta da Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Alfonso ‘AlonsoGrayFox’ Mereu, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Raffaele ‘Rafinter934’ Pagliuca, ha iniziato il suo torneo perdendo 5-3 con la Francia, si è prontamente riscattata battendo 8-3 Israele, ma è stata poi sconfitta 3-1 dall’Ucraina nell’ultimo match decisivo per la qualificazione ai Quarti di finale.

