'Rosa Camuna' a Vialli

Gianluca Vialli da Cremona, tra i principali artefici del trionfo dell'Italia ad 'Euro 2020'. Regione Lombardia gli consegnerà il 'Premio Rosa Camuna'.

Nato a Cremona, i primi passi nel mondo del calcio, proprio, alla Cremonesa, per poi affermarsi, sul campo e in panchina, sia a livello nazionale che internazionale con la Sampdoria, la Juventus e il Chelsea. Fino all'ultimo straordinario traguardo, quel Campionato Europeo appena conquistato con l'Italia. Lui un punto di riferimento importante e fondamentale per il ct Roberto Mancini, per lo staff intero (di cui fa parte) e per ogni singolo giocatore. Ma lui anche e, soprattutto, il lombardo 'Azzurro', tra i principali artefici di questo straordinario successo. E, allora, proprio la Lombardia, intesa come Regione, ecco che ha deciso di attribuirgli il 'Premio Rosa Camuna'. "Non appena sarà disponibile, riceveremo da noi Gianluca Vialli per dargli il riconoscimento, che vuole essere un omaggio alla sua brillante carriera da giocatore - ha detto il presidente Attilio Fontana - Ascoltando quanto riferito dai campioni d'Europa durante l'avventura che ci ha portato al trionfo dell'altra sera, il contributo di Vialli è stato davvero decisivo. Un suggeritore tecnico-tattico, ma soprattutto un amico di ogni atleta, capace di dispensare consigli e di cementare in maniera granitica il gruppo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro