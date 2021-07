Peccato Matteo, ma grazie. Grazie mille, perché per la prima volta nella nostra storia ci hai portati tutti fino a lì. All’ultimo atto di Wimbledon, dove ci arrivano i migliori e tu lo sei, eccome!!! Anzi, sei grande, grandissimo; sei l’orgoglio d’Italia; atleta, tennista, campione con la C maiuscola. Ci hai provato, hai lottato, hai fatto vedere al mondo intero chi sei e ti sei arreso solo contro il numero uno Dojokovic. Ma, soprattutto, sei stato capace di regalare un sogno immenso ad ognuno noi

