Abbandonano rifiuti: identificati

Individuati dalla Polizia locale di Castano 3 soggetti mentre abbandonavano rifiuti. Uno è residente proprio in città, mentre gli altri due sono di Buscate e Lonate.

Continua l’azione di contrasto allo scarico di rifiuti sul suolo pubblico da parte della Polizia locale di Castano Primo e Nosate. Fototrappole, videosorveglianza e azioni d’iniziativa messe in atto dal personale addetto al servizio di polizia ambientale del comando di piazza Mazzini hanno permesso così di individuare tre soggetti residenti rispettivamente a Castano, Buscate e Lonate Pozzolo ai quali sono già state o verranno notificate nei prossimi giorni le relative sanzioni di 150 euro cadauno previste dal vigente regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti. In uno di questi casi un soggetto, al posto di effettuare la raccolta differenziata a domicilio, sistematicamente si recava presso i contenitori atti ai rifiuti di piccola entità posti nel centro urbano e conferiva indiscriminatamente; lo stesso veniva individuato a mezzo fototrappole installate appositamente per individuare l’autore del gesto incivile. In un altro caso, invece, la persona, a bordo di autoveicolo, abbandonava sacchi indifferenziati sul margine della strada nei pressi dell’ecocentro comunale.

