'E-State Insieme': 146 progetti

Regione Lombardia ha stanziato 13 milioni di euro per il bando 'E-State Insieme', volto a promuovere iniziative a livello territoriale utili ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei bambini e dei ragazzi da 0 a 17 anni.

Regione Lombardia ha stanziato 13 milioni di euro per il bando 'E-State Insieme', volto a promuovere iniziative a livello territoriale utili ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei bambini e dei ragazzi da 0 a 17 anni, per il periodo compreso tra il 21 giugno e il 31 ottobre. Le graduatorie sono state pubblicate oggi, venerdì 9 luglio, sul Bollettino Regionale della Lombardia, con relative procedure e modalità di assegnazione. "I progetti presentati dai Comuni e agli Ambiti ammessi e finanziati sono 146. L'adesione - ha spiegato Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità - è stata altissima. Questo dimostra la volontà degli Enti locali di elaborare un programma estivo ricco di iniziative per bambini e ragazzi. La pandemia ha limitato le relazioni e ha ridotto le preziose attività svolte dalle associazioni e degli enti territoriali. Il bando è stato pensato per dare la possibilità di riattivare alcune realtà del territorio, quali ad esempio quelle del Terzo settore, per organizzare attività che sono sovrapponibili a quelle attivate anche in autonomia da Comuni e scuole. Parliamo di attività anche accessibili e inclusive, quindi pensate per coinvolgere anche minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare". "Regione Lombardia - ha sottolineato Locatelli - ancora una volta ha dato prova di saper supportare concretamente gli enti locali nell'erogazione di servizi importanti, quali sono appunto le attività estive per i ragazzi, che rappresentano non solo un'occasione di divertimento e formazione per i più giovani, ma anche un aiuto nella conciliazione vita-lavoro per i genitori".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro