Nuova auto per l'Auser

L'Amministrazione comunale del sindaco Moreno Agolli ha inaugurato con una cerimonia l'acquisto di una nuova macchina elettrica da destinare ai servizi sociali di Arluno.

L'emozione era tanta. La consapevolezza di avere fornito alla comunità un ulteriore alleato per poter venire incontro alle sue necessità pure. L'Amministrazione comunale del sindaco Moreno Agolli ha inaugurato con una cerimonia l'acquisto di una nuova macchina elettrica da destinare ai servizi sociali di Arluno. Il mezzo è stato poi consegnato all'Auser che se ne servirà per effettuare il trasporto sul territorio di persone in difficoltà di deambulazione o prive di chi le possa accompagnare per sottoporsi a prelievi, visite ed esami. "Un segno di attenzione e di riconoscenza - ha commentato il sindaco - che gli amministratori hanno voluto dedicare e intitolare ai volontari e a Nino Paparella, scomparso lo scorso 15 novembre". La stessa famiglia di Paparella, peraltro, ha preso parte alla cerimonia insieme con Auser e autorità comunali.

