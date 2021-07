Cozzi per il 'bis'

Fresco di cinque anni di mandato, proverà a riconfermarsi. Il sindaco uscente Massimo Cozzi si candida per cercare di guidare Nerviano anche nel prossimo quinquennio.

Fresco di cinque anni di mandato, proverà a riconfermarsi. Il sindaco uscente Massimo Cozzi si candida per cercare di strappare il secondo mandato sulla poltrona principale del Municipio di Nerviano. Come già avvenuto la scorsa tornata elettorale, ad appoggiarlo saranno Lega, Gruppo Indipendente Nervianese e Con Nerviano. "Dopo la costruttiva esperienza del quinquennio 2016-2021 - spiegano in una nota congiunta le tre liste - in cui l'Amministrazione comunale Cozzi ha realizzao, tra molte difficoltà, dovute in primis alla carente situazione ereditata acuite poi dalla grave pandemia del 2020, molti progetti, opere che hanno portato a concreti miglioramenti per la cittadinanza, Lega, Con Nerviano e GIN hanno unanimemente confermato la scelta, per molti versi quasi naturale, di proseguire insieme il cammino volto al completamento del programma presentato ai cittadini nel 2016". Della ricandidatura di Cozzi le tre liste affermano di essere sempre state ampiamente convinte lodandone "Il dialogo e la concretezza con cui sono sempre state affrontate le problematiche in questi anni". Un confronto che, proseguono, ha portato a "Una logica convergenza sulla persona che si è dimostrata in grado di guidare l'amministrazione comunale nel raggiungere i molteplici obiettivi che il programma elettorale presentava". Alla soddisfazione per quanto realizzato nel quinquennio prossimo a concludersi, le tre liste accostano uno sguardo sull'immediato futuro nella consapevolezza, spiegano, che "Numerose saranno le sfide da raccogliere in un contesto martoriato dalla pandemia in cui dovranno essere date risposte convincenti ma, al contempo, si presenteranno anche molte opportunità di crescita". Con due parole d'ordine che la compagine di Cozzi intende declinare nel concreto: progettualità e visione di insieme.

