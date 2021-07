Sabato sera a Volandia

Un sabato sera alternativo, all'insegna della cultura, ma anche del relax all'aria aperta e perché no di una cena in famiglia o tra amici. E' questa l'offerta di Volandia.

Un sabato sera alternativo, all'insegna della cultura, ma anche del relax all'aria aperta e perché no di una cena in famiglia o tra amici. E' questa l'offerta che Volandia, il Parco e Museo del Volo in provincia di Varese ha pensato per il proprio pubblico con l'apertura serale del sabato fino alle 23 e ingresso ridotto a 5 euro a partire dalle 18.30. "Veniamo tutti da un periodo difficile e sappiamo bene quanto ci sia voglia di tornare a godersi spazi verdi, a 'nutrirci' di cultura, di bellezza e di passione. E pensiamo che Volandia abbia le caratteristiche giuste per soddisfare queste esigenze. Da qui - spiega Gabriele Sommaruga, amministratore della Volandia Servizi - l'idea di rimanere aperti il sabato sera, consentendo anche a chi lavora di visitare la splendida collezione del museo in orario serale, prenotare un tavolo e gustare il menù a base di carne. Le aree gioco interna e esterna saranno aperte fino alla chiusura e chi vorrà potrà organizzare feste ed eventi privati su misura nel pieno rispetto delle norme anti-covid, grazie anche agli ampi spazi che contraddistinguono Volandia".

