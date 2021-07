"Cinghiali: rischio filiera cibo e sicurezza"

“Alla politica chiediamo risposte certe e tempestive. Siamo in un’epoca in cui ogni giorno si scoprono nuovi diritti da tutelare, è intollerabile che solo gli agricoltori non abbiano il diritto di difendersi dagli animali selvatici”

“Alla politica chiediamo risposte certe e tempestive. Siamo in un’epoca in cui ogni giorno si scoprono nuovi diritti da tutelare, è intollerabile che solo gli agricoltori non abbiano il diritto di difendersi dagli animali selvatici”. E’ quanto dichiara Alessandro Rota, Ppresidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, in occasione della manifestazione contro l’invasione dei cinghiali che in piazza Città di Lombardia a Milano ha portato centinaia di coltivatori provenienti da tutta la regione. “Durante la pandemia – continua Rota – tutti hanno riconosciuto l’importante ruolo sociale dell’agricoltura che ha sempre garantito il cibo, ma adesso la filiera è messa a rischio dall’esplosione incontrollata della fauna selvatica che pregiudica la sicurezza, anche sanitaria, delle persone e causa danni economici incalcolabili alle nostre aziende. La legge 157 del 1992 che regola la materia è ormai vecchia e va cambiata. Non possiamo più aspettare, ci deve essere garantito il diritto di difendere le nostre imprese e le nostre famiglie, le coltivazioni, gli allevamenti, i reticoli idrici, le strade e le abitazioni. Bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno, di affermare con chiarezza che così non si può andare avanti – aggiunge il presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza -, come ha fatto ancora stamattina la Coldiretti con questa grande manifestazione per chiedere la possibilità di contenere cinghiali, nutrie e tutti gli altri animali dannosi. Ringrazio gli agricoltori e le istituzioni che hanno partecipato così numerosi”. Gli animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Un’emergenza nazionale che ha ormai oltrepassato il limite di guardia. Nella sola Lombardia – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza - sono almeno novemila in dieci anni gli assalti dei cinghiali che hanno devastato le campagne e provocato incidenti stradali.

