Maxischermo su prenotazione

L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, per la finalissima Italia - Inghilterra, prevedendo una grande affluenza, ha deciso di organizzarsi con una modalità di prenotazione obbligatoria.

Un cammino iniziato l'11 giugno con la partita Turchia - Italia che, forse un po' a sorpresa, ha continuato a regalare emozioni fino alla sfida di domenica 11 luglio per la finalissima degli 'Europei di calcio 2020' tra Italia e Inghilterra. I leoni inglesi contro gli azzurri, una sfida nella storia del pallone che, ovunque, attendono con ansia. Si preparano maxischermi, momenti di incontro, e comunque vada di festa insieme. L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, però, per questo particolare evento, prevedendo una grande affluenza, ha deciso di organizzarsi con una modalità di prenotazione obbligatoria.

"Prevedendo una grande adesione di pubblico, per evitare assembramenti e garantire una partecipazione più ordinata, si potrà accedere alla finale degli 'Europei di calcio' solo su prenotazione - commentano dall'Oratorio - Viene garantito l'accesso ai bambini e ragazzi iscritti alle attività dell'Oratorio estivo e dell'anno oratoriano, oltre alle rispettive famiglie e ai volontari dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono".

Per chi fosse interessato è possibile registrarsi ENTRO VENERDI' 9 LUGLIO alle ore 16 tramite il seguente link: link iscrizione partita

